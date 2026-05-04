marianna-madia-abbandona-il-pd:-l’ex-ministra-vola-verso-italia-viva

ROMA – È ufficiale: Marianna Madia ha chiuso la sua lunga stagione nel Partito Democratico. La deputata ha lasciato il gruppo parlamentare del Partito Democratico per approdare, da indipendente, in quello di Italia Viva. La mossa, attesa da tempo, a quanto si apprende, è stata ufficializzata nella mattinata di oggi.

Deputata dal 2008, Madia è una delle figure dem storicamente più vicine a Matteo Renzi, nel cui governo aveva ricoperto il ruolo di ministra della Pubblica Amministrazione, incarico confermato anche nell’esecutivo Gentiloni.

Il fossato con la segreteria di Elly Schlein si era allargato su più fronti. Da sempre contraria all’asse con il Movimento 5 Stelle, con cui, a suo dire, esiste “un’incompatibilità di cultura politica”, Madia era refrattaria alla linea impressa dall’attuale guida del partito. Non era passata inosservata, nei mesi scorsi, la sua partecipazione alla Leopolda, la kermesse renziana per eccellenza. Un altro momento significativo era stato a marzo, quando Madia aveva firmato la risoluzione di Italia Viva, Azione e +Europa sull’Iran, in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.

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