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Marinella Senatore alla GNAMC con nuovi lavori, incontri, laboratori
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Marinella Senatore alla GNAMC con nuovi lavori, incontri, laboratori

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E’ “Artista dell’anno”, con una sala con nuovi arazzi, disegni, collage

Roma, 27 apr. (askanews) – Marinella Senatore è stata scelta come “Artista dell’anno” della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Il museo fino al 31 dicembre dedica a lei una sala con più di 40 opere tra disegni, collage, arazzi, che segnano un momento di svolta nella ricerca dell’artista, introducendo per la prima volta nel suo linguaggio il paesaggio e la tessitura come assi portanti della sua pratica. Nucleo centrale della sala sono i quattro arazzi monumentali inediti “The Theatre of Commons”, realizzati con la Chanakya School of Craft di Mumbai. Su una parete sono esposti i 32 disegni “It’s Time to Go Back to the Street”, oltre ai cinque disegni della serie dedicata alla Divina Commedia, su un’altra i due collage inediti “The Creation of a Context”. L’artista ha spiegato: “Il tema, il significato che unisce tutti questi lavori, che ovviamente hanno un linguaggio diverso, è sempre uno: è la comunità, l’appartenenza, la coesistenza. Io faccio arte partecipativa e l’ho iniziato a fare in Italia in anni in cui ci si interrogava su cosa fosse la partecipazione, come includere e coinvolgere il pubblico in una maniera più attiva e credo di aver tracciato dei percorsi, anche abbastanza avveniristici, per così dire. E adesso ci sono più di 8 milioni e mezzo di persone da raccontare in questi 23 anni di carriera, ed è quello che vedrete nei collages, negli arazzi e nei disegni”. Parallelamente alla mostra è previsto un programma di visiting artist promosso e organizzato dalla direttrice della Galleria Renata Cristina Mazzantini: un ciclo di incontri, laboratori ed eventi aperti al pubblico, agli studiosi e agli studenti delle Accademie e delle facoltà di Valle Giulia.

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