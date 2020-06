Pomeriggio di sangue, sabato, a Marino: i carabinieri hanno trovato un cittadino moldavo di 38 anni, che non sarebbe in pericolo di vita, riverso in una pozza di sangue. A colpirlo il padre della ragazza frequentata dal giovane

L’articolo Marino, accoltella il genero in strada: “Picchiava mia figlia» proviene da Notiziedi.

