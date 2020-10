Marino: “Lozano puo’ esplodere definitivamente”

Pierpaolo Marino, ex d.g. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non sono molto ottimista sul campionato. Sapete che con il freddo le cose peggioreranno. Non vedo prospettive di miglioramento. Playoff scudetto? Mi piacerebbero come variante generale. Se ne parla da tanto tempo. Forse si potevano fare anche prima, mi dispiacerebbe se fossero introdotti solo per via dell’emergenza. Lozano? È stato penalizzato nella prima stagione dai cambi di guida tecnica. Con Gattuso sta rientrando nel rango dei giocatori importanti del Napoli. Lui ha le caratteristiche per esplodere e fare la differenza”.

