Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, ecco chi sarà nel cast

BOLOGNA – C’è anche Mario Adinolfi tra i naufraghi in partenza per la nuova edizione dell’Isola dei famosi, che prende il via su Canale 5 mercoledì 7 maggio. La location è come sempre in Honduras. Alla conduzione, dopo la parentesi di Vladimir Luxuria, ci sarà Veronica Gentili, al debutto con il reality. Al suo fianco, in veste di opinionista, ci sarà Simona Ventura (che non solo lo ha condotto per anni ma poi è stata anche naufraga partecipando come concorrente) e poi, in collegamento dall’Honduras, ci sarà l’inviato Pierpaolo Pretelli. Al momento Mediaset ha reso noti, anticipandoli a Tv Sorrisi Canzoni, i nomi di 12 concorrenti della nuova edizione. Ma a questi nomi ufficiali, l’esperto di gossip Davide Maggio ne ha aggiunti due: uno è appunto quello del politico Mario Adinolfi, al centro di tante polemiche in passato soprattutto per le sue posizioni anti abortiste e ultraconservatrici verso omosessuali e famiglie arcobaleno. Il secondo nome, non confermato, è quello di Dino Giarrusso, ex inviato delle Iene ed ex eurodeputato.

I CONCORRENTI

Ecco gli altri 12 nomi dei concorrenti in partenza: la conduttrice televisiva Patrizia Rossetti; la showgirl Antonella Mosetti, già concorrente di altri reality come il Grande Fratello Vip; Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello (nel reality diventò famoso per essere stata protagonista, insieme a Pietro Taricone, della costruzione della ‘capanna’ in cui avere momenti di intimità); Teresanna Pugliese, modella e personaggio televisivo diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2009 da cui uscì con il tronista Francesco Monte; l’attrice Loredana Cannata; Angelo Famao, cantante neomelodico; Omar Fantini, conduttore radiofonico; Mirko Frezza, attore; Camila Giorgi, tennista; Nunzio Stancampiano, ex concorrente di Amici; e il cantante Paolo Vallesi, cantante e concorrente già di altri reality (la prima edizione della Talpa, ad esempio), reduce dalla vittoria di ‘Ora o mai più’ sul Rai1. Accanto a questi nomi ‘blasonati’ di personaggi dello spettacolo ed ex giocatori di reality, c’è un nome fuori dagli schemi: si tratta di Chiara Balistreri, la ragazza di Bologna che ha vissuto per anni l’incubo delle violenze da parte dell’ex fidanzato Gabriel e ha scelto di raccontarle per denunciare il fenomeno e perchè non accada ad altre.

