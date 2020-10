Mario Balotelli e la frase CHOC detta a Dayane Mello al GF Vip | Video Mediaset

Mario Balotelli, ieri sera entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa al fratello Enock, è stato protagonista di una battutaccia choc che ha fatto infuriare il popolo del web. La battuta è stata rivolta ad una sua ex – Dayane Mello – e diciamo che è stata veicolata da Alfonso Signorini, magari in maniera involontaria. Dayane Mello ammette di volere il calciatore nella casa che risponde così: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’”. Una frase sfuggita in un primo tempo a Signorini che poi, avvisato, chiede a Balotelli di scusarsi. “Veramente non ne ho idea. Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta. Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell’anima”. Nella polemica generale anche Selvaggia Lucarelli si è espressa e l’ha definito “subumano”. Il Video Mediaset con il momento e le parole dell’ex giocatore del Brescia.

Balotelli che fa la battutina squallida da convinto maschio alfa e le risatine in studio, col conduttore divertito. A Canale 5 si va avanti a proporre modelli meravigliosi, vedo. pic.twitter.com/fJMxjnYWak — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 24, 2020

