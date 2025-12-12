venerdì, 12 Dicembre , 25

Mario Biondi, fuori la riedizione “A Special Very Mario Christmas”

Roma, 12 dic. (askanews) – É uscito “A very special Mario Christmas” per Sony Music Italia, riedizione del fortunato album “Mario Christmas” del 2013, contenente una raccolta dei più celebri brani natalizi reinterpretati da Mario Biondi.

Oltre ai classici del Natale rivisitati al tempo, comprende anche il brano “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, una raffinata rivisitazione della canzone scritta da Steve Allen e resa celebre nel 1953 da Louis Armstrong, un’artista che Mario Biondi ha sempre citato come fonte d’ispirazione fondamentale per la sua carriera. La collaborazione con il pianista jazz Antonio Faraò aggiunge al brano un tocco di sofisticatezza strumentale. Per la prima volta è disponibile in versione fisica anche il brano del 2020 “This Is Christmas Time”.

La riedizione di “A Very Special Mario Christmas” è disponibile in CD ed LP.

Nel 2026 Mario Biondi festeggerà i 20 anni di carriera, cominciata con l’esplosione del singolo “This Is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Sono state annunciate le prime date del tour del prossimo anno nei teatri delle più importanti città italiane: 5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna; 8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano; 11 maggio al Teatro Colosseo di Torino; 13 maggio al Teatro Verdi di Firenze; 16 maggio al Teatro Team di Bari; 17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma; 19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli; 21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania.

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali. Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

