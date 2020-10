Mario Biondo, lo speciale a Le Iene: un suicidio misterioso | Video Mediaset

Il 30 maggio 2013 Mario Biondo viene trovato impiccato alla libreria nella sua casa di Madrid. Per le autorità spagnole si è trattato di suicidio. Con Cristiano Pasca vi raccontiamo un’altra possibile versione, in cui ci sono sesso e droga, bugie e tradimenti. Ma c’è anche una moglie che non apparirebbe distrutta dal dolore, ma anzi una donna con tante cose da nascondere. E soprattutto due genitori che chiedono verità perché, secondo loro, si è trattato di omicidio.

Ecco il video Mediaset con la ricostruzione della vicenda nello speciale de Le Iene trasmesso su Italia 1.

