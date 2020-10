Mario Biondo morte, i dubbi sull’autopsia a Le Iene | Video Mediaset

A Le Iene si torna a parlare della morte di Mario Biondo con i dubbi sull’autopsia: omicidio o suicidio?

A distanza di sette anni dalla morte del cameraman italiani ancora tanti sono i dubbi; come quelli sull’autopsia, sui documenti e sugli esami. “Il suo lavoro è assolutamente deficiente. Non so in altri casi ma in questo è incomprensibile” è la tesi di un ex poliziotto della omicidi spagnolo sull’operatore del medico legale spagnolo. Cristiano Pasca a Le Iene ha mostrato la sua udienza in Spagna e la presenza di nuovi documenti che aiuterebbero a ricostruire le cause della morte del cameraman di Palermo trovato misteriosamente impiccato nel salotto di casa sua a Madrid.

Ecco il video Mediaset dedicato alla storia di Mario Biondo, il cameraman morto il 30 maggio del 2012 a Madrid.

continua a leggere sul sito di riferimento