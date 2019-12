Mario Giuffredi: ‘Se Gattuso fosse arrivato in estate, Veretout sarebbe al Napoli’

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Quando lo stavo prendendo in procura andai in Francia, chiamai Gattuso e mi consigliò di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, è un calciatore importante per l’allenatore azzurro. Ci fosse stato Gattuso al Napoli già in estate, credo che sarebbe arrivato”.

