Mario Kart Tour: in arrivo la modalità landscape

Mario Kart Tour per iPhone e iPad aggiungerà finalmente il supporto per la modalità orizzontale in un aggiornamento che verrà rilasciato domani. Una volta che questo aggiornamento sarà disponibile, saremo in grado di giocare in modalità landscape, con un nuovo set di controlli abbinati.

La mancanza del supporto per la modalità orizzontale è stata una delle principali limitazioni per Mario Kart Tour sin dal suo debutto, in particolare su iPad.

