REGGIO CALABRIA – Mario Oliverio si ricandida alla presidenza della Regione Calabria. L’ex governatore ha risposto in modo positivo all’appello a formalizzare la propria disponibilità a partecipare alla prossima competizione regionale lanciato dal coordinamento dei comitati ‘Oliverio Presidente’ nel corso di una riunione a Reggio Calabria.

“Anche in Calabria e in politica – si legge nella nota – non tutto ha un prezzo. La nostra è, innanzitutto, una battaglia di dignità e di libertà al servizio degli interessi puliti del popolo calabrese. Per quanto ci riguarda su di noi e sulle nostre scelte di stare in campo in maniera autonoma, nella prossima competizione elettorale regionale decideranno esclusivamente gli elettori. A loro è a nessun altro affidiamo il nostro destino politico e la scelta di porci come forza radicalmente alternativa a tutti gli schieramenti in campo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Mario Oliverio scioglie le riserve: si ricandida alla presidenza della Regione Calabria proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento