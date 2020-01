Mario Rui brillante: comanda lui sulla fascia sinistra. Le prestazioni

La cura Gattuso fa del bene anche a Mario Rui. Prima Hysaj, poi il portoghese. Pian piano la fase difensiva azzurra prende forma e il Napoli torna ad essere quello di un tempo. Il mister vola basso e non si fida, ma con la Lazio e con la Juventus si sono visti diversi miglioramenti.

Mario Rui di nuovo protagonista

Ha aumentato il minutaggio anche il terzino sinistro Mario Rui che con Gattuso ha giocato cinque partite su sei. In campionato da titolare saltando solo per squalifica quella contro la Fiorentina e tutte e due quelle di coppa Italia contro Perugia e Lazio. Un trend nettamente diverso da quello con Ancelotti. Periodo, però, in cui fu anche frenato da un infortunio: ora con il nuovo allenatore sta giocando con continuità e sta ritrovando brillantezza con prestazioni convincenti sia nella fase difensiva che in quella di spinta sulla fascia sinistra.

