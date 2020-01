Mario Rui: “Chiedo ai tifosi di dimenticare gli ultimi mesi, svolta contro l’Inter. Lobotka? Lo accoglieremo”

Il terzino del Napoli, Mario Rui, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione di Radio Goal:

“Moralmente sto bene. Fisicamente ci stiamo preparando bene e forte, ci sta un po’ di stanchezza ma è proprio per preparare al meglio il match”.

“Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, prima facevamo quello che ci diceva il mister Ancelotti, adesso quello che fa Gattuso . Credo che il mister era un po’ più duro di me da calciatore. L’energia che aveva da giocatore la sta mettendo anche adesso da allenatore”.

“Gennaio mese decisivo? Sicuramente sarà un mese molto importante. Vogliamo fare bene anche per cambiare un po’ il ritmo dell’ultimo periodo”.

“Mi aspettavo un’Inter forse perché già negli anni precedenti era forte. Con Conte sono migliorati ancora di più. Sarà una partita difficilissima su tutti gli aspetti. E’ una squadra che ha gamba, quantità e qualità. Giochiamo in casa, vogliamo metterli in difficoltà e portare i 3 punti a casa”.

“Mi ha stupito molto. Sapevo già che fosse un calciatore forte però sicuramente vederlo da vicino è ancora più impressionante. Sono molto contento per lui come per tutti gli altri”.