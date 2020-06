Mario Rui: “Sarà una delle partite più importanti della mia carriera”

Manca pochissimo all’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Allo Stadio Olimpico di Roma ci sarà il fischio d’inizio dell’arbitro Calvarese alle 21. Le squadre sono arrivate da poco allo Stadio e, ai microfoni di Rai Sport, hanno parlato anche diversi possibili protagonisti della gara. Tra questi il terzino azzurro Mario Rui.

LE PAROLE DI MARIO RUI

Queste le parole del terzino portoghese del Napoli Mario Rui: “Quella di stasera sarà una delle partite più importanti della mia carriera, ci può salvare la stagione. Abbiamo la possibilità di dare gioia a tante persone che sono state in difficoltà in questo periodo molto complicato. Faremo davvero di tutto per dare gioie importanti alla nostra gente.

Si può sempre migliorare, l’obiettivo con l’Inter è stato raggiunto ma non abbiamo giocato benissimo. Dobbiamo fare di meglio, questa sera daremo il tutto per tutto”.

LE ULTIME SU NAPOLI-JUVENTUS

Napoli e Juventus scenderanno in campo alle ore 21 per l’atto finale della Coppa Italia. In attesa del fischio iniziale allo stadio Olimpico di Roma, ecco le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Sostituti: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik.

Juventus: in attesa

