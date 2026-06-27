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Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, in corso le ricerche

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(Adnkronos) – Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’uomo era in barca oggi pomeriggio con la moglie quando si è tuffato in acqua e non è più risalito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche nel lago.  

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. 

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