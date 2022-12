Marito e moglie uccisi a Racalmuto, fermato il figlio

PALERMO – La Procura di Agrigento ha fermato il 34enne Salvatore Seidita, figlio della coppia uccisa a coltellate a Racalmuto. Il fermo è stato disposto dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella e dalla pm Gloria Andreoli, ed eseguito dai carabinieri: l’accusa è di duplice omicidio.

Giuseppe Seidita e Rosa Sardo, marito e moglie di 64 e 62 anni, sono stati ritrovati senza vita dalla figlia in un lago di sangue nell’appartamento di viale Rosario Livatino. Salvatore Seidita è stato ascoltato per tutta la notte dai militari. Sul luogo del duplice omicidio sono ancora al lavoro i carabinieri del Ris per alcuni rilievi.

