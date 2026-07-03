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Marito ministro Roccella disperso, ricerche ancora senza esito: sommozzatori e droni in azione
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Marito ministro Roccella disperso, ricerche ancora senza esito: sommozzatori e droni in azione

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(Adnkronos) –
Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico (Viterbo) da sabato scorso. Le operazioni, che vanno avanti giorno e notte, sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d’acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. Anche oggi in azione ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Lombardia, Calabria, Sardegna e Lazio, moto d’acqua e droni. A quasi cinque giorni dall’incidente, però, le ricerche restano senza esito.  

Cavallari, 84enne, si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra. 

 

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