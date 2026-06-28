marito-roccella-disperso-nel-lago-di-vico,-proseguono-le-ricerche-di-luigi-cavallari

(Adnkronos) –

Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l’allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall’acqua. Le ricerche avviate dai vigili del fuoco sono andate avanti costantemente per tutta la notte e al momento sono impegnati nelle attività i sommozzatori di Napoli e Roma. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno continuato a perlustrare lo specchio lacustre con i sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua del comando provinciale di Viterbo, senza esito. Poi, con il sopraggiungere del buio, le ricerche sono proseguite con il sonar, che consente di scandagliare il fondale e individuare eventuali anomalie da far verificare ai sommozzatori.

La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l’allarme.

Docente universitario nel campo dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, Luigi Cavallari è una figura molto riservata. Sposato dal 1976 con la ministra Roccella, con lei ha due figli. Per diversi anni professore di Tecnologia dell’architettura all’università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi interni, tra cui la direzione del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e la guida del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.