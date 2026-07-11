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Marito Roccella scomparso, ricerche senza sosta nel lago di Vico: robot e sonar in azione
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Marito Roccella scomparso, ricerche senza sosta nel lago di Vico: robot e sonar in azione

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(Adnkronos) – Proseguono da due settimane, giorno e notte, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso il 27 giugno dopo essersi tuffato nel lago di Vico senza più riemergere. Le operazioni si svolgono in condizioni estremamente difficili: la visibilità è quasi nulla già a pochi metri di profondità e i fondali fangosi, coperti da alghe, impongono l’uso di tecnologie avanzate. 

 

In campo ci sono squadre di sommozzatori da Bologna, Reggio Calabria e Milano, supportate da sonar e robot capaci di scandagliare aree molto estese e individuare qualsiasi elemento utile. Finora, però, le ricerche non hanno dato esito. Cavallari si era immerso mentre era in barca con la moglie. È stata la ministra a dare l’allarme e, nei giorni scorsi, ha ringraziato sui social quanti le stanno mostrando vicinanza. 

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