mark-hamill-da-biden:-ho-chiesto-se-potevo-chiamarlo-joe-b-wan-kenobi

L’interprete di Luke Skywalker ricevuto alla Casa Bianca

Roma, 4 mag. (askanews) – Mark Hamill, il leggendario interprete di Luke Skywalker nella saga di Star Wars, è stato ricevuto dal presidente Usa Joe Biden alla Casa Bianca in occasione dello Star Wars Day che si festeggia il 4 maggio in tutto il mondo.L’attore ha detto in conferenza stampa di essere onorato dell’invito e di aver potuto visitare per la prima volta lo Studio Ovale, nonostante fosse stato alla Casa Bianca anche sotto il governo di Carter e Obama. “L’ho chiamato ‘Signor Presidente’ – ha poi dichiarato Hamill, divertendo i giornalisti – lui mi ha detto: ‘Puoi chiamarmi Joe’. Io ho risposto: ‘Posso chiamarti Joe-B-Wan Kenobi? Gli è piaciuto!” ha raccontato.