Mark Zuckerberg con il suo gigayacht di lusso è arrivato a Capri

Davanti ai Faraglioni e poi ancoraggio nella baia di Marina Grande

Capri, 10 lug. (askanews) – È costato 300 milioni di dollari, è lungo 118 metri, a bordo comfort e servizi di tutti i generi. È il gigayacht Launchpad di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, numero uno di Meta. Il lussuoso panfilo, che Zuckerberg si sarebbe regalato per il suo 40esimo compleanno, è in Italia da una settimana ed è arrivato Capri. Prima tappa al largo dei celebri Faraglioni, dove lo yacht è transitato in tutta la maestosità. Quindi ancoraggio nella baia di Marina Grande, a debita distanza dalla costa. Mister Facebook si sta concedendo una vacanza nel Golfo di Napoli con visite a Pompei, sul Vesuvio, a Sorrento e non poteva mancare l’isola Azzurra. La flotta di Zuckerberg è composta anche da una nave di appoggio, a bordo della quale è presente perfino un elicottero privato, che l’imprenditore utilizza per i suoi spostamenti.