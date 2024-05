marketing-prevedibile-di-lorenzo-giberti-(orion-digital-group)

Una storia di successo nata da una nuova metodologia

Roma, 15 mag. (askanews) – Grazie alla Orion Digital Group oltre 153 imprenditori hanno incassato, complessivamente, più di 50 milioni di euro. Questo è il “modesto” biglietto da visita dell’agenzia di marketing, tra le più efficaci in Europa, fondata da Lorenzo Giberti.Lorenzo, a soli 20 anni, assieme al team formato da 35 professionisti del digitale specializzati in più di 30 settori differenti, ha portato i suoi clienti a digitalizzarsi con risultati costanti e, appunto, prevedibili.Proprio da quest’ultimo aspetto, è nata la rivoluzionaria metodologia della Orion, il Marketing Prevedibile. Che consente alle aziende di costruire il proprio ecosistema di marketing online, senza però essere in balia di risultati incerti e scostanti.L’expertise dell’agenzia è strutturata in ben 5 settori differenti: Copywriting, Web Design, Social Media, Advertising e Branding.Grazie a questa expertise, oggi l’agenzia riesce ad aiutare sia liberi professionisti che imprenditori a raggiungere ogni loro tipo di obiettivo tramite il marketing online.