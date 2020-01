Categoria: Marmellate e Conserve

Ingredienti per 1,2 kg

Pompelmi rosa 2 kg

Zucchero 400 g

Timo 6 rametti

Preparazione

Marmellata di pompelmi rosa, passo 1

Per preparare la marmellata di pompelmi rosa cominciate dalla sanificazione dei barattoli e dei tappi seguendo le linee guida fornite dal Ministero della Salute che trovate nel box in fondo alla ricetta. Nel frattempo lavate e asciugate i pompelmi. Pelateli a vivo per eliminare anche la parte bianca (1) e poi riducete in pezzetti la polpa (2). Se notate i semini eliminateli. Raccogliete i pezzi di pompelmo in una ciotola, versate lo zucchero (3)

Marmellata di pompelmi rosa, passo 2

mescolate e lasciate marinare per almeno un’ora (4). Intanto raccogliete la buccia di un pompelmo rosa, raschiate la parte bianca amara, e tagliate la scorza a striscioline sottilissime (5). Versate la buccia così ottenuta in un pentolino con acqua bollente e lessate per circa 1 minuto (6).

Marmellata di pompelmi rosa, passo 3

Scolate (7) e ripetete questa operazione per altre 2 volte con le medesime tempistiche (8). A questo punto riprendete la ciotola con i pompelmi e lo zucchero, noterete molto liquido (9).

Marmellata di pompelmi rosa, passo 4

Versate la polpa in una pentola d’acciaio assieme al liquido che sarà fuoriuscito (10), aggiungete i rametti di timo sfogliati (11) e le scorze sbollentate più volte (12).

Marmellata di pompelmi rosa, passo 5

Accendete il fornello a temperatura medio bassa e lasciate sobbollire dolcemente per circa 40 minuti (13). Gli ultimi 5 minuti lasciate andare a fiamma più alta per far asciugare il liquido in eccesso e portate alla temperatura di 108° da misurare con un termometro. Quindi a questo punto travasate la marmellata di pompelmi rosa ancora calda e richiudete i barattoli (14). Consumatela quando preferite su del pane tostato insieme al burro (15).

Conservazione

La marinatura è necessaria affinché la polpa rilasci tutto il suo succo, è un procedimento che potete evitare ma probabilmente durante la cottura aumenteranno un po’ i tempi. Potete far macerare fino a 12 ore il composto in un luogo fresco.

La confettura di pompelmi rosa si conserva 2-3 mesi sottovuoto.

Se aprite il vasetto, conservate in frigo e consumate entro pochi giorni.

Consiglio

Grazie al timo la marmellata di pompelmo rosa avrà un profumo molto più gradevole, ma potete sostituirlo con del rosmarino tritato finemente per note boschive o eventualmente omettere le erbe se non le amate. Le bucce invece conferiranno una bella nota amara potete perciò scegliere se ometterle completamente oppure sbollentare fino a 5 volte per attenuarne il gusto.

