marmo,-architettura-e-visione:-debutta-in-europa-il-gruppo-mgic

A Verona in occasione della fiera Marmo+Mac

Verona, 29 set. (askanews) – La fiera veronese Marmo+Mac è stata l’occasione per il debutto in Europa dell’azienda Marble & Granite International Co. Ltd., che da decenni sviluppa tecnologie e processi applicabili e tutto lo spettro del design contemporaneo e ambisce a portare in Europa le proprie competenze tecniche sviluppate nel contesto mediorientale su progetti istituzionali e architetture monumentali.”È la nostra prima volta a Verona – ha detto ad askanews Mouhannad Sawaf, Business Development Director di MGIC – ed è un’ottima vetrina per presentare MGIC e la sua identità corporate. In un certo senso ci consente di arrivare non solo in Europa, perché in realtà stiamo guardando a tutti i mercati importanti nel mondo. Abbiamo iniziato nel 1982 e, con tutte le nostre competenze tecniche, soprattutto per progetti speciali e molto complessi che uniscono architettura tradizionale e contemporanea, pensiamo di poter proporre ad architetti e designer una visione capace di capire i loro effettivi bisogni”.In questa prospettiva MGIC punta su quattro pilastri fondamentali: Sourcing globale, ingegnerizzazione & Design, produzione avanzata e installazione di precisione. “Vogliamo espanderci al di fuori dei confini nazionali – ha aggiunto Houssam Tabbarah, Production Director dell’azienda – e il nostro obiettivo principale è quello di posizionarci come un partner completo per designer, architetti e contractor, in grado di offrire sicurezza e affidabilità nel rappresentare per loro un unico punto di riferimento per la realizzazione dei progetti. Noi presidiamo l’intera supply chain e, con decenni di esperienza nel settore, grazie ai nostri quattro pilastri pensiamo di essere pronti per espanderci nel mondo, in particolare in Europa e nel mercato italiano, famoso per i suoi designer”.La filosofia dell’azienda, attraverso un approccio integrato, è quella di “rivelare le meraviglie racchiuse nella pietra naturale attraverso tecnologia, precisione e visione estetica”, per stabilire un dialogo proficuo con l’architettura europea e le sue sfide ambiziose.