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Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato
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Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato

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(Adnkronos) – Il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa… con oltre due mesi di ritardo. Oggi, martedì 17 marzo, a rovesciare il risultato del campo che aveva visto il Senegal trionfare in finale 1-0 ai supplementari con il gol di Gueye il 18 gennaio 2026, è stata la Caf, la Federazione africana, accogliendo il ricordo di quella marocchina e assegnando, di fatto, la coppa a tavolino al Marocco: vittoria a tavolino per 3-0 e trionfo. 

Alla base della decisione della Federazione quanto successo durante la finale, con il Senegal che ha abbandonato il terreno di gioco per diversi minuti provocando la sospensione della partita dopo l’assegnazione al Marocco di un calcio di rigore, poi sbagliato da Brahim Diaz con un osceno cucchiaio. 

La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale diramata dalla Caf: “Il Comitato d’Appello della CAF ha deciso che la Nazionale del Senegal, in base all’articolo 84 del regolamento della Coppa d’Africa, è dichiarata sconfitta a tavolino nella finale della Coppa d’Africa 2025, con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Federazione del Marocco”. 

“Il ricorso presentato dalla Fedeazione del Marocco è dichiarato ammissibile nella forma e il ricorso è accolto. Il Comitato d’Appello della CAF ritiene inoltre che la condotta della squadra senegalese rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d’Africa. Si dichiara che la Federazione del Senegal, attraverso la condotta della sua squadra, ha violato l’articolo 82 del regolamento della Coppa d’Africa. In applicazione dell’articolo 84 del Regolamento della Coppa d’Africa, la squadra del Senegal viene dichiarata sconfitta a tavolino, con il risultato finale di 3-0 a favore della Federazione del Marocco”, la sentenza. 

 

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