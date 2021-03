Ciccio Marolda, noto giornalista, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Giochiamo D’anticipo, ed ha parlato della situazione in casa Napoli e in particolare di quella di Gattuso, usando parole molto dure per il tecnico. Di seguito le sue parole.

Marolada attacca Gattuso

Le dure parole di Marolda:

“Gattuso è l’effetto del mancato coraggio di rivoluzione del post Sarri: ci sta per caso a Napoli! E poi oggi é ancora al Napoli perché nessuno ha accettato di subentrare a campionato in corso”.

The post Marolda duro: “Gattuso è l’effetto del mancato coraggio delle scelte post Sarri” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento