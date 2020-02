Marolda: “Elmas non mi ha convinto nonostante il gol. Male anche Meret”

Il collega Ciccio Marolda ha espresso un proprio pensiero sulla gara di Marassi vinta dal Napoli contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato a Il Bello Del Calcio a Canale 21:

LE PAROLE DI MAROLDA

“Elmas non mi è piaciuto. E’ stato quello che ha avuto meno qualità in campo anche se è andato in gol. Anche il portiere ha fatto i suoi errori anche se è stato mal assistito in alcuni frangenti dalla difesa”.

