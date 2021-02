Marolda: “Gattuso non è l’uomo giusto per il Napoli, ci vorrebbe uno come Mazzarri”

Nella giornata di oggi a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport” è intervenuto Francesco Marolda. Il giornalista ha parlato di Gattuso, del gioco del Napoli e di Victor Osimhen.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista Francesco Marolda:

Ci stiamo abituando al peggio: volevamo il gioco e ci abbiamo rinunciato, poi abbiamo iniziato a rinunciare anche ai risultati e di conseguenza, alla voglia di combattere. Vedo una squadra vuota, spenta. Anche con nove giocatori in meno, devi mostrare un minimo di vivacità: mi preoccupa quello che può accadere. Cambio di guida tecnica? Lo sa bene anche il Napoli che Gattuso non è l’uomo giusto, ma potrebbe esser tardi. Un allenatore come Mazzarri potrebbe esser utile . Però, nel caso in cui andasse in Champions, vorrebbe poi un biennale. Da quando Osimhen si è infortunato il Napoli è andato in confusione, senza avere il terminale offensivo per quel tipo di gioco. Quello che è successo tra club ed allenatore ha sicuramente acuito le distanze ed ha permesso a tutti i calciatori di sedersi e di scaricare le colpe sull’allenatore.