Ciccio Marolda, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Canale 21 in merito al pareggio tra Bologna e Napoli. Di seguito il suo commento.

Marolda: “Troppi gli 8 cambi di Gattuso a Bologna”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Ieri Gattuso è stato il peggiore in campo, lo dico con stima e simpatia, soprattutto con schiettezza. Otto cambi sono stati troppo. Non sembra che si stia sulla scia di una ricerca della migliore formazione da portare nella sfida al Barcellona. Quando gli avversari mettono un uomo in più a centrocampo, il Napoli perde automaticamente sempre la bussola. L’attacco era sempre da solo, io assolvo la squadra e non le scelte del tecnico”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Marolda: “Gattuso, troppi otto cambi a Bologna” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento