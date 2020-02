Marolda: “Il Napoli non mi è piaciuto contro l’Inter, Gattuso mi ha ricordato…”

Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato il momento del Napoli all’indomani della vittoria in Coppa Italia. Il successo contro l’Inter mette gli azzurri in una posizione di vantaggio in vista del ritorno allo stadio San Paolo. La qualificazione alla finale si giocherà di fronte al proprio pubblico, atteso con ogni probabilità un tutto esaurito per quella sfida.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it: “Evoluzione del Napoli? Non lo so. La partita di ieri non mi è piaciuta, Gattuso si è rifatto alla partita con la Juventus giocando con un 4-5-1 con Mertens immediatamente su Brozovic. Quando hai tre attaccanti dell’Inter costantemente al limite dell’aria, è eccessivamente rischioso fare quel gioco coi piedi di Ospina, è andata bene alla fine. In sintesi grande fase difensiva, scarsa quella d’attacco”.

