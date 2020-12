Marolda ironico: “Farsa Suarez? Giusto che si archivi tutto: avete mai visto la Juve non rispettare le regole?”

A Canale21 nel corso della trasmissione “Il Bello del calcio”, il parterre parla della “farsa Suarez” e del coinvolgimento di Fabio Paratici nello scandalo che è balzato agli onori della cronaca. Il primo a parlare è Sconcerti: “La Juve deve rispondere a una domanda: sapeva o non sapeva? Questo è l’unico fatto che conta. Qui basta un giornalista che alza il telefono e chiede alla Juventus spiegazioni. Dottor Agnelli, lei sapeva o no? Questa è la domanda da fare ai dirigenti bianoneri”. Più freddo e sarcastico è il commento di Ciccio Marolda: “Dalla procura di Perugia non è venuto fuori nessun tentativo di corruzione. La cosa finirà in niente, con Paratici che potrebbe prendersi una squalifica di poco conto.

Mi sembra anche giusto che la questione si chiuda così, voi avete mai avuto notizia di una Juve che non rispetta le regole?”. Il sarcasmo di Marolda è sottolineato da tutto lo studio. La chiosa è di Federico Monga, direttore del Mattino: “Uno spettacolo orribile da parte dell’università. Che un rettore e un professore si prestino a un giochino del genere è uno spettacolo davvero triste. La Juventus aveva un interesse affinché l’esame andasse bene, ma sono garantista. Aspettiamo di vedere l’esito delle indagini”.

