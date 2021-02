Marolda: “L’Atalanta ha assenze importanti, il Napoli può approfittarne con Osimhen e Lozano”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Francesco Marolda, giornalista, che ha parlato della sfida di questa sera tra Atalanta e Napoli:

“Osimhen e Lozano sono due armi da giocarsi il prima possibile durante la partita. L’Atalanta degli ultimi tempi è un po’ alterna e ha delle assenze importanti. Anche la cessione di Gomez sembra poco ma non è poco, non è più la squadra ammazzatutti di prima. Gattuso e il Napoli non sono stati fortunati perché hanno avuto degli accidenti fisici, non so se solo per sfortuna o per azzardi”.

Marolda su Atalanta-Napoli

Marolda ha così continuato parlando della sfida con l’Atalanta:

“La rosa ridotta? Anche con quella puoi avere delle prestazioni diverse. Il Napoli mi sembra una squadra un po’ confusa. Osimhen ha giocato talmente poco che non può essere valutato. Comunque non è mai stato un bomber, anche se ha segnato i suoi gol. Il valore aggiunto di questa squadra dev’essere l’organizzazione di gioco”.