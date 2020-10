Quest’oggi il giornalista Francesco Marolda, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su alcuni temi attuali del calcio italiano.

Le sue parole

“Bisogna vedere come sta Bakayoko, se fisicamente è in grado di giocare. A quel punto servirà porsi il problema del sistema da adottare in campo. Io sarei più prudente che sfacciato. Gasperini più vicino alla scuola Sarri e Gattuso a quella di Allegri? Paragoni che non si possono fare. Sarri faceva un gioco molto orizzontale per poi trovare il varco, l’Atalanta verticalizza con maggiore facilità. Il Napoli deve stare attento ma io sono ottimista perché l’Atalanta prende spesso gol. Se il Napoli riesce a portarsi avanti, nell’1 vs 1 può fare male”.

The post Marolda: “Sono ottimista per la gara di domani, ma il Napoli deve essere prudente” appeared first on Calcio Napoli 1926.

