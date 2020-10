Marolda sul mercato del Napoli: “Sconcertante il caso Milik. L’acquisto di Bakayoko è stato provvidenziale, vi spiego”

Il Napoli ha chiuso la sessione di trasferimenti prendendo in prestito Bakayoko dal Chelsea. Un ottimo inserimento per rinforzare un organico già ben attrezzato. Purtroppo, però, il mercato azzurro è stato segnato anche da una triste e scomoda vicenda, quella di Arek Milik. Francesco Marolda, ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua riguardo il polacco e il nuovo acquisto del Napoli.

Marolda: “Milik ha rifiutato tutto e tutti”

Francesco Marolda, ai microfoni di Radio Marte, ha detto la sua riguarda le vicende del mercato del Napoli: “Caso Milik? Scottante e sconcertante. Ci sono stati ritardi da parte del Napoli nel rinnovo di un contratto che poteva essere fatto in tempi non sospetti. Poi c’è stato l’atteggiamento del giocatore che ha rifiutato tutto e tutti. Mi auguro che abbia già un accordo. A gennaio può andare via con un piccolo indennizzo, altrimenti va via a zero. Non credo che De Laurentiis sia tipo da darsi per vinto, qualche carta da giocarsela contro Milik ce l’ha. Non escluderei un contenzioso per problemi di diritti d’immagine o di ammutinamento. Bakayoko? Può giocare sia a 3 che a 2 a centrocampo. Credo che il Napoli si dividerà tra due moduli e questo mediano è l’elemento capace di passare da uno all’altro. Mi aspetto che venga utilizzato molto presto. Napoli con più centimetri d’altezza? Giocando d’attacco ce n’era bisogno”.

