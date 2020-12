Marolda sul modulo del Napoli: “Va bene che se ne parli, ma non bisogna essere troppo preoccupati…”

Il Napoli si appresta a sfidare l’AZ Alkmaar nel match di Europa League. Una partita che Gennaro Gattuso potrebbe affrontare con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3. La questione del modulo, negli ultimi tempi, è uno degli argomenti principali in casa azzurra e Francesco Marolda, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua a riguardo.

Marolda: “Sento troppi parlare di modulo…”

Francesco Marolda, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha detto la sua sulle vicende legate al modulo del Napoli:

“Contro la Roma abbiamo visto un 4-3-3, con Demme vertice basso e Zielinski e Fabian più avanzati. Si sente troppo parlare di modulo in questi giorni, ‘bisogna giocare così, bisogna giocare colì’. Giusto che si discuta riguardo determinate cose, ma penso si debba farlo senza troppe preoccupazioni o polemiche. Questo è un arricchimento per il Napoli. Se gli azzurri riusciranno a portare avanti la loro idea di calcio grazie a un disegno tattico, allora tanto di guadagnato per tutti”.

