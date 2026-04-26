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Marotta: l’Inter sempre agito con la massima correttezza

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Roma, 26 apr. (askanews) – “Apprendiamo tutto dalla stampa, infatti questi comunicati e queste dichiarazioni fatte ci meravigliano perché innanzitutto noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti”. Così il presidente dell’Inter a Sky Sport poco prima di Torino-Inter sui capi d’imputazione contenuti nell’avviso di garanzia all’ex designatore Rocchi. “È chiaro – continua – che l’anno scorso è stata un’annata in cui oggettivamente abbiamo avuto anche delle decisioni avverse e acclarate successivamente dai vertici arbitrali. Mi riferisco per esempio a un rigore non dato in occasione di Inter-Roma e quindi oggi noi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato e a questo scudetto che vogliamo portare a casa. Sono tranquillo che l’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro”.

In merito al riferimento della Procura di Milano a una giornata specifica, ai nomi degli arbitri Colombo e Doveri e alla gara d’andata di Coppa Italia: quanto è sorpreso e che ricordo ha “Sono sorpreso perché assolutamente non trovo un collegamento con questo, ma non voglio addentrarmi. Noi abbiamo appreso tutte queste notizie dalla stampa, mi sembra di aver risposto in modo esaustivo, non voglio addentrarmi di più. Ci tengo a tranquillizzare tutti i tifosi e soprattutto a dire che noi siamo qua a Torino oggi a giocarci una partita importante, vogliamo portare a casa più in fretta possibile questo scudetto, meritato. Ribadisco ancora una volta come noi abbiamo agito nella massima correttezza”.

Sulla stagione dell’Inter e la possibilità di conquistare campionato e Coppa Italia: “I complimenti vanno sicuramente riservati in primis all’allenatore e poi alla squadra: credo che il merito principale sia loro. Mi sento di sottolineare come dobbiamo ancora arrivare a questo doppio traguardo, per cui oggi posso dire che la squadra è molto concentrata su questo esame e sulla partita di stasera. Dopodiché affronteremo domenica prossima un altro avversario e poi penseremo anche a quello che è un altro bel trofeo che vorremmo vincere. Saremmo alla decima volta, per cui sarebbe una cosa straordinaria per l’Inter”.

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