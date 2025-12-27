marracash-‘torna’-da-elodie,-il-gesto-social-che-riaccende-i-rumors:-ritorno-di-fiamma?

sabato, 27 Dicembre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Certi amori fanno giri immensi e poi… È bastato un semplice like per riaccendere il gossip tra Elodie e Marracash. La cantante romana ha condiviso su Instagram alcune immagini delle festività natalizie, trascorse tra buon cibo e momenti in famiglia. Un dettaglio però non è passato inosservato: nelle foto non compare Andrea Iannone, con cui Elodie è legata sentimentalmente dal 2022, ma secondo alcune indiscrezioni, la coppia starebbe vivendo un periodo di crisi.  

A catturare l’attenzione degli utenti è stato il ‘like’ di Marracash, il rapper e l’ex compagno con cui l’artista ha vissuto una relazione intensa e molto amata dal pubblico dal 2019 al 2021. Ritorno di fiamma? Al momento non ci sono conferme, ma tanto è bastato per riaccendere i rumors su un possibile riavvicinamento tra i due. Il like al momento resta solo un gesto social, che potrebbe indicare solo stima e rispetto reciproco. Ma per molti fan quel like continua a rappresentare un sogno ancora aperto. 

 legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile

