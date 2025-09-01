lunedì, 1 Settembre , 25

Marramao e Bonetti a International Horizon su “Coscienza e comunità”

Roma, 1 set. (askanews) – L’Associazione culturale International Horizon ha organizzato una tavola rotonda dal titolo: “Coscienza e comunità: l’io e la sacralità del prossimo”.

L’incontro si terrà l’11 settembre alle 18 esclusivamente da remoto sulla piattaforma Zoom vedrà ospiti la professoressa ed ex ministra per la Famiglia e le Pari Opportuità, Elena Bonetti (attuale deputata e presidente di Azione), che parlerà di “Politica, diritti e comunità: il ruolo delle istituzioni nel custodire l’umano”; Ginevra Cerrina Feroni (vice presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) che interverrà su “Dignità e protezione dell’identità personale nell’era digitale”; il sacerdote e docente presso la Pontificia Università della Santa Croce Davide Cito sul tema “La sacralità dell’altro tra fede, compassione e giustizia” e il filosofo e Professore emerito dell’Università degli Studi di Roma Tre, Giacomo Marramao che parlerà di “Coscienza individuale e responsabilità collettiva: l’io nella società contemporanea”.

Introdurrà e modererà il dibattito: Luciano Versace, presidente di International Horizon.

In un tempo segnato da guerre, sopraffazioni e crescenti fratture sociali, si sente l’urgenza di tornare al cuore del vivere civile: il riconoscimento dell’altro come portatore di dignità inviolabile. Con la tavola rotonda “Coscienza e comunità: io e la sacralità del prossimo” l’associazione intende creare uno spazio di riflessione profonda, in cui voci diverse si interroghino sul senso della responsabilità individuale e collettiva, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul valore della persona nell’epoca della complessità e del conflitto. Un invito a non cedere all’indifferenza, ma a riscoprire la coscienza come fondamento del legame umano.

La partecipazione è gratuita al link: www.internationalhorizon.it/#iniziative.

