Marrucco: “Gattuso si è battuto per Callejon. C’è un buon rapporto tra loro”

Nella giornata di domani è fissata la scadenza di contratto per l’attaccante del Napoli, Josè Callejon che, però, piace al tecnico Gattuso. L’allenatore ha molta fiducia nello spagnolo ma soprattutto nella sua grande esperienza. Per questo motivo la figura del tecnico è stata particolarmente importante nella decisione del calciatore di firmare il prolungamento del contratto. Almeno fino ad agosto per aiutare la squadra a portare a termine questa stagione. Un accordo che prevede il pagamento non dello stipendio ma solo di un’assicurazione.

Gattuso-Callejon, l’opinione di Marrucco

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’avvocato e procuratore di calciatori Fulvio Marrucco ha parlato del rapporto tra il calciatore ed il tecnico:

“Gennaro si è battuto per il rinnovo del contratto di Callejon fino al 31 agosto, quindi il rapporto è buono. Credo che il Napoli avrebbe potuto trattare come ha fatto con Mertens, ma dipende dalle strategie di mercato. Gli azzurri stanno verificando opzioni. Il Napoli si sta guardando intorno perché Milik non dovrebbe arrivare. Penso ci voglia un attaccante che segni di più. Milik è prolifico, ma le grandi partite difficilmente le risolve. Se vuoi puntare al massimo in campionato, devi avere un bomber”.

