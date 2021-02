Si apre un nuovo capitolo al Marsiglia: dopo il calciomercato molto entusiasmante e l’arrivo di Milik, le cose non sono andate benissimo. Villas Boas ha lasciato la nave dopo dei disguidi con la società ed oggi quest’ultima ha annunciato l’arrivo di un nuovo tecnico e di un dirigente. Un comunicato che chiarisce la situazione e quanto anche il polacco sia al centro del progetto, dato che il nuovo allenatore ha sempre tirato il meglio dai suoi attaccanti.

SAMPAOLI NUOVO TECNICO DEL MARSIGLIA

Di seguito il comunicato dei francesi, che annunciano appunto i nuovi arrivi in società: “Pablo Longoria è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell’Olympique de Marseille. L’allenatore di fama internazionale Jorge Sampaoli invece è nominato capo della prima squadra. L’Olympique de Marseille apre oggi un nuovo capitolo della sua grande storia. Pablo Longoria è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell’OM, ​​in sostituzione di Jacques-Henri Eyraud. Jorge Sampaoli è stato nominato allenatore della prima squadra del club dopo l’addio di Villas Boas.

Pablo Longoria, diventa presidente del comitato esecutivo e presidente dell’OM, ​​con effetto immediato. In quanto tale, Longoria sarà responsabile della gestione del club, sia sportivo che economico. In precedenza ha lavorato come dirigente al Newcastle United F.C. in Inghilterra, Recreativo de Huelva in Spagna, Sassuolo Calcio e Atalanta B.C. in Italia. Dal 2015 al 2018 è stato Recruitment Manager e Scouting Manager della Juventus FC. Poi, come Direttore Sportivo del Valencia CF, ha contribuito direttamente al ritorno degli spagnoli sulla scena europea con un ritorno in Champions League”.

The post Marsiglia, si apre un nuovo capitolo: Sampaoli tecnico, Milik al centro del progetto appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento