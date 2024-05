marsilio:-‘cartoons-on-the-bay’-festival-che-valorizza-l’abruzzo

A Pescara dal 30 maggio al 2 giugno prossimi

Roma, 24 mag. (askanews) – “Presentiamo a Roma nella sede della Rai con grande soddisfazione la nuova edizione di ‘Cartoons on the bay’, a detta anche del direttore artistico, una delle migliori edizioni per la qualità e quantità di contenuti e con il coinvolgimento sempre più ampio della città di Pescara”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presentando a Roma, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, promosso dalla Rai e organizzato da RaiCom, in programma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi.”Verrà attrezzato anche un villaggio. Ci saranno tre concerti nelle tre giornate principali. Un progetto che va avanti e che continuerà perché stiamo rinnovando il contratto con la Rai per avere ‘Cartoons on the bay’ anche nel prossimo triennio a Pescara e L’Aquila. E’ un riconoscimento importante per il nostro territorio, per la capacità dell’Abruzzo che ha di promuovere e valorizzare questo festival e la Rai nel valorizzare il territorio abruzzese attraverso i suoi canali e attraverso l’organizzazione di questo prestigioso evento”, ha aggiunto Marsilio.