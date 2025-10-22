mercoledì, 22 Ottobre , 25

Marta Bassino operata, rientro non prima di 4-6 mesi

(Adnkronos) – Si è conclusa l’operazione alla Clinica La Madonnina di Milano a cui è stata sottoposta la sciatrice azzurra Marta Bassino dopo l’infortunio. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, è stata ridotta e sintetizzata la frattura del piatto tibiale laterale della gamba sinistra, con reinserzione del legamento collaterale mediale. Sin dalle prossime ore Bassino comincerà la fase riabilitativa che la riporterà sugli sci non prima di quattro-sei mesi. 

Nel corso dell’allenamento della squadra femminile, che si sta svolgendo in Val Senales (Bz) in preparazione del gigante di sabato 25 ottobre di apertura della Coppa del mondo, la ventinovenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, impegnata nel secondo giro della mattinata, è caduta mentre stava affrontando una parte pianeggiante della pista Leo Gurschler.  

