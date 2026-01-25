domenica, 25 Gennaio , 26

marta-fascina:-berlusconi-spronerebbe-per-un-accordo-di-pace-in-ucraina
Marta Fascina: Berlusconi spronerebbe per un accordo di pace in Ucraina

Marta Fascina: Berlusconi spronerebbe per un accordo di pace in Ucraina

AttualitàMarta Fascina: Berlusconi spronerebbe per un accordo di pace in Ucraina
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 25 gen. (askanews) – “Silvio Berlusconi è sempre stato un uomo di pace e considerava la guerra la follia della follie. Fino agli ultimi istanti della sua vita ha lavorato per porre fine alla guerra in Ucraina, conflitto che lo turbava enormemente, e non riusciva a capacitarsi di come si potesse ancora morire sotto le armi. Già una volta aveva convinto Putin a non invadere la Georgia e sono certa, anche vedendolo all’opera a Pratica di Mare, che sarebbe stato un eccellente inviato speciale dell’Onu o dell’Ue per questo tragico conflitto che, purtroppo, dopo quattro anni, ancora perdura e miete vittime. Oggi sicuramente spronerebbe la comunità internazionale, a cominciare dall’Unione europea, a promuovere una vera iniziativa diplomatica, invitando allo stesso tavolo le parti in conflitto fino al cessate il fuoco e alla firma dell’agognato accordo di pace”. Lo ha detto Marta Fascina, compagna del presidente Silvio Berlusconi, a margine dell’evento ‘Più libertà, più crescita’ promosso da Forza Italia per il 32esimo anniversario della discesa in campo del Cavaliere. Fascina si è detta “molto emozionata nell’essere qui oggi al Teatro Manzoni, il teatro del mio Silvio, in occasione del compleanno della sua amata mamma e alla vigilia dell’anniversario della sua gloriosa discesa in campo”.

