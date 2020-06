Monta la protesta ad ArcelorMittal: ​le sigle dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato 24 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del Gruppo per martedì 9 giugno, in concomitanza con l’incontro tra le segreterie nazionali e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Lo sciopero esprime una prima protesta contro il nuovo piano industriale dell’azienda che prevede oltre 3.000 esuberi su 10.700 occupati.

Le organizzazioni sindacali hanno spiegato in una nota di “ritenere inaccettabile il piano industriale presentato dall’azienda al governo il 5 giugno. Rivendicano con forza la piena occupazione, gli investimenti e il risanamento ambientale oggetto dell’accordo sindacale del 6 settembre 2018”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Martedì sciopero di 24 ore negli stabilimenti ArcelorMittal proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento