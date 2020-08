Martin Luther King: 57 anni fa il ‘sogno’ che rimase nella storia

AGI – Era il 28 agosto del 1963 quando, a conclusione di una marcia sui diritti civili a Washington, il reverendo Martin Luther King, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, affidò ai posteri uno dei discorsi politicamente più forti della storia. “I have a dream”, il sogno di un giorno in cui il Mississipi sarebbe diventato uno stato di libertà; in cui non si sarebbe stato più giudicato il colore della pelle; in cui ‘i luoghi scabri sarebbero tornati fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati, ha ancora oggi un fortissimo potere evocativo, un’icona universale della libertà degli uomini.

