Martin Scorsese in trattativa con Apple per la produzione e distribuzione del suo prossimo film

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il famoso regista Martin Scorsese è in trattativa con Apple e Netflix per il suo prossimo progetto cinematografico. Il film “Killers of the Flower Moon” – basato sull’omonimo libro bestseller – è già in fase di produzione.

inizialmente, il film era in fase di sviluppo con la Paramount Pictures, ma il progetto è stato interrotto perchè a casa dell’elevato budget. Si vocifera che il film abbia un costo di oltre $ 200 milioni e,

