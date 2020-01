Martina D. (dove D è l’abbreviazione del cognome Di Maria) piange a La Pupa e il Secchione 2020. Martina è scoppiata in lacrime dopo la prova delle docce e ha quasi deciso di ‘scaricare’ Santagati. Per fortuna, però, la pax tv tra i due concorrenti non è tardata ad arrivare. Il video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento