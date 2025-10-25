sabato, 25 Ottobre , 25

martina-stella,-la-separazione-dall’ex-marito:-“era-un-matrimonio-affollato”
Martina Stella, la separazione dall’ex marito: “Era un matrimonio affollato”

Martina Stella, la separazione dall’ex marito: “Era un matrimonio affollato”

Martina Stella, la separazione dall'ex marito: "Era un matrimonio affollato"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male”. Così Martina Stella ospite oggi, sabato 25 ottobre, a Verissimo ha parlato della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia.  

“Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita – ha detto con gli occhi lucidi – ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto”. L’attrice era legata ad Andrea Manfredonia dal 2015, e nel 2021 sono diventati genitori del piccolo Leonardo. 

Martina non ha parlato apertamente di un tradimento, ma ha lasciato intendere che lo fosse definendolo “un matrimonio un po’ affollato”: “Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini”. Martina Stella ha scelto se stessa: “A volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità”.  

Oggi Martina dedica la sua vita al lavoro e ai suoi due figli. L’attrice è mamma anche di Ginevra, avuta nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini: “Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure”.  

