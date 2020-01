Martino: “Domani potrebbe giocare Maksimovic. Darei ancora una chance a Lobotka”

Con il match con la Juventus, il Napoli ha la chance di confermare quanto visto in Coppa Italia contro la Lazio. Per fermare la forza dei bianconeri, il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, dovrà disegnare la formazione perfetta. Proprio sulle scelte dell’allenatore si è soffermato il giornalista Carmine Martino, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Martino

“Gattuso non ha rilasciato alcuna dichiarazione clamorosa in conferenza stampa, salvo forse lasciare qualche possibilità sull’impiego di Maksimovic. Il difensore forse potrebbe giocare domani sera nel match con la Juventus. Mi aspetto una gara di grande temperamento, determinazione e concentrazione con gli azzurri che, di solito, non sbagliano partite come queste. E’ una di quelle partite belle, quelle in cui può succedere di tutto. Sulla Formazione? Demme sarà in campo da titolare. Il tedesco ha ormai preso le redini del centrocampo in mano. Io darei una chance anche a Lobotka, che può dare quel pizzico di novità in più, e poi magari uno a scelta tra Zielinski e Fabian Ruiz”.

